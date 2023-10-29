Джокович прокомментировал слова Надаля о том, что серб — лучший теннисист в истории

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович на пресс-конференции в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) прокомментировал слова Рафаэля Надаля о том, что сербский спортсмен — лучший теннисист в истории.

«Я не собираюсь говорить, что я лучший теннисист всех времён. Я не тот, кто должен это говорить, я оставляю обсуждение о величайшем для кого-то другого. Я очень горжусь тем, что главный соперник в моей карьере так сказал, но эти разговоры не для меня. Это большая честь оставить свой след в истории тенниса и быть на вершине рейтинга прямо сейчас. Я понимаю, что это очень интересная тема для всех, кто следит за теннисом. Однако для меня это не главное. Я просто хочу сосредоточиться на том, что важно для меня», — приводит слова Джоковича портал Punto de Break.

Напомним, Новак Джокович, которому в мае 2023 года исполнилось 36 лет, в этом сезоне дошёл до финала на всех четырёх турнирах «Большого шлема», выиграв три из них.