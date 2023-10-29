Феликс Оже-Альяссим стал чемпионом турнира в Базеле, в финале обыграв Хуберта Хуркача

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, 19-я ракетка мира, стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) и защитил титул, завоёванный в 2022 году. В финальном матче спортсмен обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Феликс Оже-Альяссим выполнил 13 эйсов, на счету Хуберта Хуркача — 12 подач навылет. Спортсмены не дали друг другу реализовать ни одного брейк-пойнта, а также каждый из них допустил по две двойные ошибки.

Это пятый титул Феликса Оже-Альяссима в карьере и первый в текущем сезоне. Отметим, что в 2023 году канадец редко выходил на турнирах в стадии дальше второго круга из-за проблем со здоровьем.