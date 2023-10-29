Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей 1-го игрового дня

В ночь с 29 на 30 октября мск в Канкуне (Мексика) состоятся матчи первого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA – 2023 в группе «Бакалар».

На 1:00 мск запланирован старт матча представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (4-я ракетка мира) и американки Джессики Пегулы (5-я ракетка мира). Не ранее 2:30 мск белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-я ракетка мира) начнёт поединок с Марией Саккари (9-я ракетка мира) из Греции.

Два лидера каждой группы обеспечат себе место в плей-офф. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 млн.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 должен состояться 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая не смогла квалифицироваться на турнир в этом году.