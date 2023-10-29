Синнер прокомментировал свою победу над Медведевым в финале турнира в Вене

Четвёртая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым, третьей ракеткой мира, в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Сегодня, 29 октября, итальянец выиграл свой десятый титул ATP, одолев российского спортсмена в трёх сетах.

«Я потратил много умственных и физических сил. В конце матча была действительно ментальная борьба. Наверняка эта встреча войдёт в мой личный топ-3 или топ-5 из всех, что я сыграл за карьеру. Игра в финале — всегда нечто особое. Особенно — с Даниилом, которому я столько раз проигрывал.

Последняя победа (в Пекине в текущем сезоне. — Прим. «Чемпионата») придала мне уверенности. Сегодня всё было иначе, чем в прошлый раз. Тогда я реализовал больше подач, а сегодня мне пришлось адаптироваться. Доволен тем, как справился с ситуацией. Сегодня был очень, очень хороший матч», — сказал Синнер в интервью на корте.