Медведев — Синнеру: надеюсь, мы сможем сыграть больше финалов даже в этом сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, обратился к своему сопернику по финалу турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) итальянцу Яннику Синнеру после поражения в матче. Сегодня, 29 октября, россиянин в трёх сетах проиграл в борьбе за титул.

«Поздравляю Янника. Тяжёлый матч. Несколько мгновений я думал, что, возможно, смогу тебя обыграть. Но мне это не удалось. В этом году мы уже играли трижды (до Вены. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, что мы сможем сыграть ещё больше финалов.

Поздравляю тебя с сильным завершением года. Надеюсь, что мы сможем сыграть больше финалов даже в этом сезоне», — сказал Медведев в речи на церемонии награждения.

Отметим, что Янник Синнер в этом матче завоевал свой четвёртый титул в 2023 году, всего это десятая победа на турнирах ATP в карьере итальянца.