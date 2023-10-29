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Медведев: нигде не могу защитить титул. Попробую сделать это в следующий раз

Медведев: нигде не могу защитить титул. Попробую сделать это в следующий раз
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, высказался о том, что у него не получается защищать титулы, завоёванные ранее. Сегодня, 29 октября, спортсмен в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) в трёх сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру и не смог защитить титул, выигранный в 2022 году.

«У меня есть такая особенность, согласно которой я, видимо, нигде не могу защитить титул. Попробую сделать это в следующий раз. Здесь то же самое. Но я надеюсь, что смогу победить в Париже или где-либо ещё», — сказал Медведев в речи на церемонии награждения.

Далее Даниил Медведев сыграет на «Мастерсе» в Париже (Франция). Турнир пройдёт с 30 октября по 5 ноября, на нём россиянин является третьим сеяным.

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