Сафиуллин сыграет с Мюллером на старте «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин, 43-я ракетка мира, пробившийся в основу «Мастерса» в Париже (Франция) через квалификацию, в первом круге турнира встретится с выступающим по уайлд-кард французом Александром Мюллером, 84-й ракеткой мира.

Ранее у Сафиуллина и Мюллера не было личных встреч. Свой первый матч друг с другом они проведут в понедельник, 30 октября. Начало встречи — около 16:00 по московскому времени.

Отметим, что уже во втором круге «Мастерса» Роман Сафиуллин может выйти на вторую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

«Мастерс» в Париже пройдёт с 30 октября по 5 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5,78 млн. Действующий чемпион соревнований — датский теннисист Хольгер Руне.