Ига Свёнтек — о статусе фаворита Итогового чемпионата: сейчас любая из нас может выиграть

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от первого матча против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой и высказалась о статусе фаворита Итогового чемпионата WTA ‒ 2023.

«Наши встречи проходили на разных покрытиях и в разных условиях. Первый раз это было в 2020 году на Открытом чемпионате США, давным-давно. Против неё нелегко играть. Она левша, её стиль игры немного отличается от остальных. Она часто меняет темп, нужно постоянно быть к этому готовой. Она победительница турнира «Большого шлема», поэтому знает, как справляться с давлением. Здесь не будет простых матчей. Я надеюсь, что буду готова на 100%.

Я не думаю о том, фаворит я или нет. Всегда можно сказать, что первые две сеяные ‒ фавориты, но, честно говоря, на этой неделе может случиться всё что угодно. Я перестала думать в таком ключе: сейчас любая из нас может выиграть. Каролин Гарсия победила в прошлом году и даже не попала в топ-3, как и Мугуруса после Гвадалахары. История показывает, что фаворитов нет», ‒ сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).