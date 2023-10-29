«Я позволяю своей ракетке говорить». Оже-Альяссим — о победе на турнире в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен защитил прошлогодний титул, в двух сетах обыграв поляка Хуберта Хуркача.

«Я определённо вернулся. Я позволяю своей ракетке говорить. Это всегда было девизом моей карьеры. С детства я был убеждён, что могу быть топовым игроком, но в этом году было много сомнений относительно моих выступлений и того, почему всё так происходит. Счастлив, что могу доказать всем, что по-прежнему вхожу в число лучших игроков мира, что могу играть на высоком уровне. Я в этом никогда не сомневался, но здорово подтвердить это на корте.

Это были сложные времена. В этом сезоне был новый вызов — находиться вдали от корта, пытаться управлять собой, играть на турнирах под обезболивающими из-за травм, и, если честно, это всё ещё актуально. В целом год был очень сложным, поэтому и ощущается более особенно, чем прошлый сезон. Думаю, с первым титулом в году всё гораздо лучше. Поэтому собираюсь насладиться этим событием», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.