Хуркач — Оже-Альяссиму: рад твоей победе. Ты этого заслуживаешь

Польский теннисист Хуберт Хуркач обратился к своему сопернику по финалу турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, после своего поражения в матче. Сегодня, 29 октября, канадский спортсмен выиграл первый титул в сезоне, в двух сетах обыграв представителя Польши.

«Хочу поздравить Феликса и его команду. Ты действительно потрясающе играл. Рад твоей победе. Хотелось бы, чтобы результат был другим. Но ты этого заслуживаешь.

Для тебя этот сезон был очень непростым. Но ты потрясающий теннисист. Ты доказал это здесь. И желаю тебе всего самого лучшего в ближайшие недели», — сказал Хуркач в речи на церемонии награждения.

Напомним, Феликс Оже-Альяссим из-за травм в 2023 году редко выходил на турнирах дальше второго круга.