Тарпищев: Шевченко мы потеряли. Но мы практически ничего в него не вкладывали

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался по поводу смены российским теннисистом Александром Шевченко, 83-й ракеткой мира, спортивного гражданства. Спортсмен хочет выступать за сборную Казахстана.

«Шевченко мы потеряли. Он принял решение выступать за Казахстан и уже год ждёт. Он уже даже документы сдал.

Это его решение. В принципе, мы ничего не вкладывали в Шевченко, практически ничего. Он мог бы быть нашим, но сам хочет выступать за Казахстан. Это чисто его решение», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, на турнире в Базеле, завершившемся сегодня, 29 октября, Александр Шевченко дошёл до четвертьфинала, а во втором круге обыграл девятую ракетку мира из США Тейлора Фритца.