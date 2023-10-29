Янчук: матч Медведева и Синнера напоминал боксёрский поединок в ближнем бою

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором за победу боролись третья ракетка мира из России Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча завершилась в трёх сетах победой итальянского теннисиста.

«Встретились два достойных друг друга соперника. Я думаю, если бы первый сет выиграл Медведев, то дальше бы он дожал Синнера, потому что во втором сете наш теннисист расцвёл, но этого не случилось, сослагательное наклонение тут не работает. Этот матч напоминал боксёрский поединок в ближнем бою, потому что соперники обменивались ударами с высокой интенсивностью, из-за этого происходила огромная затрата сил и энергии.

Они старались разводить друг друга по углам, играли очень остро, активно. В конце у Медведева накопилось больше усталости, и он стал чаще ошибаться. Его соперник всё-таки чуть помоложе, поэтому он имел небольшое преимущество в концовке. Даниилу немного не повезло, но это спорт, по мастерству они с Синнером были равны», — приводит слова Янчука ТАСС.