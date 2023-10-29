Тарпищев: противостояние Джоковича и Алькараса — реально единственное, что осталось

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о главном противостоянии в мужском теннисе, возникшем в текущем сезоне: борьбе серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

«Я бы сказал так: это противостояние — реально единственное, что осталось. Раньше была четвёрка, потом тройка, а сейчас двое. И при этом где-то в буферной зоне — Медведев. Даниил сильнее других, но с Джоковичем и Алькарасом могут возникнуть сложности.

Мне пока непонятно, что из себя представляет Алькарас из-за его постоянных травм. Вспомнить хотя бы «Ролан Гаррос». Если говорить о стиле испанца, его козырях, я считаю, что Джокович всё равно сильнее за счёт своего разнообразия. Новак за счёт головы выигрывает, а Алькарас моторный, быстрый, умеет на корте всё. Но по вариациям Джокович сильнее. И особенно сильнее в плане мышления», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».