Бен Шелтон пожаловался на частую смену мячей в туре

Полуфиналист US Open — 2023, 19-я ракетка мира, 21-летний американский теннисист Бен Шелтон в преддверии старта хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция) присоединился к жалобам коллег по туру на частую смену мячей.

«Обычно у меня нет проблем с рукой, но это пятый турнир подряд с разными мячами, и это определённо начинает сказываться», — написал Шелтон на своей странице в соцсетях и опубликовал фото мячей.

Фото: СОЦСЕТИ БЕНА ШЕЛТОНА

Ранее на своей странице в соцсетях на мячи пожаловался швейцарец Стэн Вавринка: «ATP, я не могу поверить, что это всё ещё происходит в 2023 году. Четыре недели и четыре разных мяча. Когда турниры начнут прислушиваться к теннисистам?»

Напомним, хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт с 30 октября по 5 ноября 2023 года. В первом круге американец сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.