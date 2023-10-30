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Глава ФТР: при правильной работе Самсонова должна как минимум в топ-5 рейтинга сидеть

Глава ФТР: при правильной работе Самсонова должна как минимум в топ-5 рейтинга сидеть
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о женском теннисе в России, оценив форму Людмилы Самсоновой, Вероники Кудерметовой и Мирры Андреевой в текущем сезоне.

«Я бы сказал, что при правильной работе Самсонова должна как минимум в первой пятёрке рейтинга сидеть. У неё всё есть для прогресса. У нас есть стабильные игроки, четыре девушки в двадцатке (Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова. — Прим. «Чемпионата»), можно так говорить. Если взять лучшие матчи Самсоновой и Кудерметовой, видно, что по потенциалу — это игроки топ-10. Но вопрос — в психологии и в том, что должна быть планомерная правильная работа. Самсонова и Кудерметова вполне могут быть яркими лидерами.

Мирра Андреева? О детях сложно говорить, потому что очень многое у них зависит от психики. На сегодня у Мирры феноменальная концентрация внимания и психики. Это залог того, что она может. А будет ли — рано об этом говорить, потому что слишком большие нагрузки сейчас. И не только физические, но и нервные. Может быть чревато играть так много в таком возрасте. Она хорошо играет, но психика в этом возрасте ещё не сформирована. Я бы сократил нагрузку», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

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