14-кратный победитель ТБШ Пит Сампрас рассказал, что у его жены рак

14-кратный победитель турниров «Большого шлема» Пит Сампрас в заявлении, опубликованном на официальной странице ATP Tour в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что его 50-летняя жена Бриджетт борется с раком яичников.

«Как известно, я довольно тихий и замкнутый человек. Однако прошедший год был исключительно сложным для моей семьи, и я решил поделиться тем, что происходило.

В декабре прошлого года у моей жены Бриджетт был диагностирован рак яичников. Она перенесла серьёзную операцию, прошла курс химиотерапии и продолжает поддерживающую терапию.

Тяжело наблюдать за тем, как тот, кого ты любишь, проходит через подобное испытание. Однако видеть, как наши мальчики так сильно поддерживают Бриджетт, меня и друг друга, было потрясающе.

Несмотря ни на что, Бриджетт продолжает оставаться невероятной мамой и женой, это очень вдохновляет. Я также узнал, что очень трудно обратиться к кому-то за поддержкой, когда о чём-то просто слишком сложно говорить.

В заключение я хочу лишь смиренно попросить поддержать и помолиться за нашу семью. Спасибо», – говорится в обращении Сампраса.