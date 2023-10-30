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Аояма/Сибахара одержали победу над Кравчик/Схурс на групповом этапе Итогового турнира WTA

Аояма/Сибахара одержали победу над Кравчик/Схурс на групповом этапе Итогового турнира WTA
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Японские теннисистки Суко Аояма и Эна Сибахара, третьи ракетки мира в парном разряде, одержали победу над пятыми ракетками мира в паре американкой Дезире Кравчик и нидерландкой Деми Схурс в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA. Стартовая встреча группы Майи Каан завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. По ходу матча Аояма и Сибахара реализовали пять брейк-пойнтов из семи и допустили пять двойных ошибок. На счету Кравчик и Схурс — 2 реализованных брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.

Далее на групповом этапе японский дуэт сыграет со вторыми ракетками мира австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элисе Мертенс и с восьмыми ракетками мира американкой Николь Меликар и австралийкой Эллен Перес.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Майя Каан
29 октября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
С. Аояма Э. Сибахара
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Д. Кравчик Д. Схурс
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