Аояма/Сибахара одержали победу над Кравчик/Схурс на групповом этапе Итогового турнира WTA

Японские теннисистки Суко Аояма и Эна Сибахара, третьи ракетки мира в парном разряде, одержали победу над пятыми ракетками мира в паре американкой Дезире Кравчик и нидерландкой Деми Схурс в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA. Стартовая встреча группы Майи Каан завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут. По ходу матча Аояма и Сибахара реализовали пять брейк-пойнтов из семи и допустили пять двойных ошибок. На счету Кравчик и Схурс — 2 реализованных брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.

Далее на групповом этапе японский дуэт сыграет со вторыми ракетками мира австралийкой Сторм Хантер и бельгийкой Элисе Мертенс и с восьмыми ракетками мира американкой Николь Меликар и австралийкой Эллен Перес.