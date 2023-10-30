«Я в Париже!» Алькарас поделился фотографией с совместной тренировки с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, поделился фотографией из Парижа (Франция), где в понедельник, 30 октября, стартует «Мастерс». На фото спортсмен стоит рядом с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, с которым испанец провёл совместную тренировку.

Карлос Алькарас подписал пост в социальной сети: «Я в Париже! Отличная тренировка с Новаком Джоковичем сегодня. Вперёд!»

Фото: Социальные сети Карлоса Алькараса

Новак Джокович и Карлос Алькарас являются двумя первыми сеяными игроками на «Мастерсе» в Париже. Сербский теннисист во втором круге турнира сыграет либо со своим соотечественником Миомиром Кецмановичем, либо с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Испанец же может встретиться либо с россиянином Романом Сафиуллиным, либо с французом Александром Мюллером.