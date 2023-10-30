Рыбакина проиграла Пегуле на старте Итогового турнира WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла в первом матче Итогового турнира WTA. На старте соревнований она уступила представительнице США Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Рыбакина сделала пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов. На счету Пегулы два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Отметим, в группе Бакалар вместе с Пегулой и Рыбакиной также представительница Греции Мария Саккари и белоруска Арина Соболенко.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 должен состояться 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая не смогла квалифицироваться на турнир в этом году.