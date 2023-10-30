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Синнер обратился к Медведеву после победы в финале турнира в Вене

Синнер обратился к Медведеву после победы в финале турнира в Вене
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Четвёртая ракетка мира из Италии Янник Синнер обратился к россиянину Даниилу Медведеву после победы в финале турнира в Вене. Итальянец выиграл свой десятый титул ATP, одолев российского спортсмена в трёх сетах (7:6 (9:7), 4:6, 6:3).

«Поздравляю тебя и твою команду с ещё одной великолепной неделей. Вы делаете невероятную работу. Выход в финал с тобой очень много значит для меня. Ты помог мне значительно улучшиться. Большое спасибо. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона», — приводит слова Синнера The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

Синнер выиграл четвёртый титул в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая спортсмен также обыграл Даниила Медведева.

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