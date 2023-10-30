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«Здорово завершить сезон на такой ноте». Корнеева – о победе на Итоговом турнире ITF

«Здорово завершить сезон на такой ноте». Корнеева – о победе на Итоговом турнире ITF
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева поделилась эмоциями от победы на Итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF), где в финале она обыграла представительницу Японии Сару Саито – 6:0, 6:3.

«Точно так не могу сказать – турнир был непростым, точно не лёгкая прогулка. На финал с японкой Сару Саито, думаю, просто лучше подготовилась: план сто раз обсудили, всё запомнила и смогла чётко ему следовать. Матч по счёту казался легче полуфинала, но по теннису опять же было сложнее. Как раз-таки в группе на Итоговом против неё у меня была проблема: был план, на который она предложила свой ответ. Мне он, честно сказать, не понравился (смеётся). Я ничего могла поменять, а когда стало получаться, было поздно. Так что уже в финале мы поменялись ролями.

Могу ли назвать себя игроком с планом «Б»? Наверное, пока нет. Есть только план «А». Уже в игре, возможно, что-то с тренером получится обсудить, так как там можно разговаривать.

Очень рада титулу – юниорский год был неплохим. И завершить его на такой ноте, кажется, здорово, я довольна. Возможно, ощущаю себя также, как и после победы на «Большом шлеме», потому что значимость этих турниров на юниорском уровне почти одинаковая. Да и заканчивать год поражением совсем не хочется!» – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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