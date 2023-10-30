Елена Рыбакина: корт на Итоговом турнире WTA не подходит для соревнований такого уровня

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об условиях и организации Итогового турнира WTA.

«В целом, здесь непросто. Все испытывают трудности, каждый старается сделать всё возможное. Как я уже говорила, меня не очень устраивают условия и организация турнира. О корте мне не особо хочется говорить. Конечно, всё не очень хорошо. Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё было сделано второпях и не было времени что-то исправить, это видно. Думаю, качество моего матча было не самым лучшим. Как я уже сказала, я старалась изо всех сил», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, Рыбакина проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.