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Чемпионка двух юниорских ТБШ Корнеева рассказала, планирует ли она перейти в про-тур

Чемпионка двух юниорских ТБШ Корнеева рассказала, планирует ли она перейти в про-тур
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Первая ракетка мира на юниорках, чемпионка двух юниорских ТБШ Алина Корнеева рассказала, готова ли перейти в WTA-тур.

«Проведена ли финальная черта или тема юниорских ТБШ не закрыта? До Итогового обсуждали это с командой: по плану, наверное, последний наш юниорский турнир, но, честно, загадывать не хочу, так как в юниорском туре мне ещё два года можно играть. И мы не знаем, что будет завтра, послезавтра или через год. Поэтому я загадывать не хочу.

Конечно, в планах попадать на ТБШ напрямую. Конечно, сейчас нет возможности играть много взрослых турниров, но по максимуму брать то количество, которое возможно – пользоваться этим. Цель – подниматься в рейтинге», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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