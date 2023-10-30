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«Дома приятно поесть котлетки с картошечкой». Корнеева – о впечатлениях от Азии

«Дома приятно поесть котлетки с картошечкой». Корнеева – о впечатлениях от Азии
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Российская теннисистка Алина Корнеева, впервые сыгравшая матч на уровне WTA в основе Гонконга, рассказала, как её встретила Азия и с какими впечатлениями она вернулась в Москву.

«Да, впервые в жизни побывала в Азии. Наверное, самое запоминающееся, что пришло в голову и я никогда не забуду, это люди в Китае и, в частности, в Гонконге. Они очень добрые, всегда с улыбкой к тебе обращаются, а иногда подбегают, как будто мегазвезду видят — на кого я совсем пока не похожа — и хотят сфотографироваться. Постоянно улыбаются, готовы помочь, хотя с этим бывали сложности: английский у них не на топовом уровне. С такими воспоминаниями я вернулась в Москву. В такой обстановке сразу приятнее находиться.

Как быстро привыкли к еде? С этим была проблемка, но я понимаю, что они к этой острой еде уже привыкают с детства и надо просто смириться. Хотя было сложно, потому что везде остро. Мы даже уточняли, есть ли там что-то острое, на что они отвечали: «Нет, нет, нет». Мы один маленький кусочек съедаем, а у нас уже всё горит. Но для них, видимо, это не предел. Когда вернулась домой, было приятно просто поесть котлетки с картошечкой. В магазинах всё на китайском. Могли понять и разобрать лишь чипсы Lay’s и Доширак. В отеле жили, поэтому самим не было возможности готовить», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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