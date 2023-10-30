Карен Хачанов — Макс Пёрселл: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга «Мастерса» в Париже
Поделиться
Сегодня, 30 октября, 15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (43-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся приблизительно в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Макс Пёрселл в первом круге «Мастерса» в Париже.
Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
15
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
|
|
43
Макс Пёрселл
М. Пёрселл
Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Российский теннисист обыграл Пёрселла на его родине, в Австралии, а именно на турнире в Мельбурне в 2021 году — 7:6(5), 6:3. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.
Комментарии
- 30 октября 2023
-
15:10
-
14:32
-
14:05
-
13:57
-
13:44
-
13:19
-
12:50
-
12:24
-
12:14
-
11:15
-
10:57
-
10:32
-
09:41
-
09:28
-
04:56
-
04:19
-
02:41
-
00:55
-
00:30
-
00:16
-
00:10
- 29 октября 2023
-
23:42
-
23:15
-
22:52
-
22:31
-
22:22
-
22:15
-
21:49
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:00
Партнерский контент