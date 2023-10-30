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Карен Хачанов — Макс Пёрселл: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга «Мастерса» в Париже

Карен Хачанов — Макс Пёрселл: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 30 октября, 15-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом (43-й в рейтинге ATP) в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен третьим запуском на первом корте и начнётся приблизительно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Макс Пёрселл в первом круге «Мастерса» в Париже.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Макс Пёрселл
43
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл

Напомним, Хачанов ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Российский теннисист обыграл Пёрселла на его родине, в Австралии, а именно на турнире в Мельбурне в 2021 году — 7:6(5), 6:3. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября. Действующий победитель турнира — датчанин Хольгер Руне.

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