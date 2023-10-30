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Алина Корнеева: крашей в ATP-туре нет, но с Димитровым сыграла бы микст

Алина Корнеева: крашей в ATP-туре нет, но с Димитровым сыграла бы микст
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162-я ракетка мира, россиянка Алина Корнеева рассказала о теннисистах и теннисистках в про-турах, которые ей нравятся.

«Не могу сказать, что жизнь чем-то отличается: мне также приходится учиться, к сожалению (смеётся). Совсем взрослой я себя не чувствую, но понимаю, что на тренировках или в матчах нужно вести себя намного взрослее, если я хочу быть там, в про-туре. А я себя такой пока что совсем не чувствую!

Домашка, мытьё посуды, мальчишки – всё как у всех? Мальчишек, конечно, нет ещё. Краши в про-туре? Мужской тур вообще симпатичный, но не могу сказать, что у меня есть краш. Просто приятно смотреть, как они выглядят на корте.

Но в миксте с нашими ребятами было бы прикольно сыграть. Из иностранных игроков? С Новаком Джоковичем, наверное. Но надо смотреть на вещи реально. Димитров нравится. Почему бы и нет? В женской паре, допустим, с Настей Павлюченковой. Из иностранок – с Ариной Соболенко, с Кори Гауфф», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

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