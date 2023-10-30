Давидович-Фокина обыграл Шелтона в матче первого круга «Мастерса» в Париже
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в матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). 16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от представителя Испании Алехандро Давидович-Фокины (28-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:3 в пользу испанского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Давидович-Фокина трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Шелтона 15 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде соревнований Давидович-Фокина сыграет с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США). «Мастерс» в Париже продлится до 5 ноября.
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