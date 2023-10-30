Ольховский: Медведев — один из фаворитов «Мастерса» в Париже. Даня в отличной форме!

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже.

«Уверен, что Медведев успеет восстановиться к «Мастерсу» в Париже. Турнир в Вене действительно получился энергозатратным, но Даня же пропускает первый круг. Время для восстановления сил и подготовки будет вполне достаточно. Безусловно, Даниила можно назвать одним из фаворитов «Мастерса» в Париже.

Первый матч он проведёт, скорее всего, против Димитрова. Да, это далеко не простой соперник для всех игроков тура. Но неделю назад в Вене Даня с ним легко справился. Думаю, что и в этот раз проблем не будет. В этом сезоне осталось всего лишь два больших турнира. Каждый матч нужно играть как последний. Медведев сейчас находится в отличной форме! У него есть все шансы удачно закончить этот сезон», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.