Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Медведев и Синнер выдали один из лучших финалов сезона. Великолепный матч!

Чесноков: Медведев и Синнер выдали один из лучших финалов сезона. Великолепный матч!
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финальном матче турнира в Вене с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер стал играть гораздо лучше против Медведева. Уже второй финал подряд обыгрывает его. Даниилу нужно начинать стоять ближе к корту. Он вчера играл явно вторым номером, Синнер просто гонял его по корту. Если Медведев будет принимать подачи в корте, ему станет гораздо легче против молодого поколения. Финал получился прекрасным! Великолепный матч по накалу страстей, эмоциям и сюжету. Один-два мяча решили исход всей игры. Медведев и Синнер выдали один из лучших финалов в этом теннисном сезоне!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Материалы по теме
20-минутный супергейм. Даниил Медведев в драматичной борьбе опять не смог защитить титул
20-минутный супергейм. Даниил Медведев в драматичной борьбе опять не смог защитить титул
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android