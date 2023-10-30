Чесноков: Медведев и Синнер выдали один из лучших финалов сезона. Великолепный матч!

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финальном матче турнира в Вене с итальянцем Янником Синнером.

«Синнер стал играть гораздо лучше против Медведева. Уже второй финал подряд обыгрывает его. Даниилу нужно начинать стоять ближе к корту. Он вчера играл явно вторым номером, Синнер просто гонял его по корту. Если Медведев будет принимать подачи в корте, ему станет гораздо легче против молодого поколения. Финал получился прекрасным! Великолепный матч по накалу страстей, эмоциям и сюжету. Один-два мяча решили исход всей игры. Медведев и Синнер выдали один из лучших финалов в этом теннисном сезоне!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.