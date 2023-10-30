Маррей уступил де Минору в первом круге парижского «Мастерса»
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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, занимающий 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил 13-й ракетке мира Алексу де Минору (Австралия) в первом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 59 минут, завершилась победой австралийца со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 16:05 МСК
40
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|5
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|4
|7
13
Алекс де Минор
А. де Минор
Де Минор выполнил семь эйсов и допустил три двойных ошибки. Его соперник подал навылет три раза и допустил две двойных. Оппоненты не допустили ни одной невынужденной ошибки.
Во втором круге турнира Алекс де Минор встретится с победителем матча серба Душана Лайовича (48-я ракетка мира) и француза Бенжамена Бонзи (77-е место в рейтинге ATP). Их поединок состоится 31 октября в 12:00 мск.
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