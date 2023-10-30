«Я разочарован и зол». Тренер Медведева прокомментировал поражение от Синнера в Вене

Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал поражение подопечного от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP-500 в Вене (Австрия).

«Я действительно разочарован и в некотором смысле зол. Однако стоит признать, что Синнер провёл невероятный матч. Отыграть у него очко было очень сложно, потому что в любой момент он своим ударом, как я его называю, «лазерным лучом», делал виннер. Даже когда Даниил хорошо бил по мячу, тем самым заставляя Янника двигаться, он всё равно понимал, что тот найдёт возможность вернуть его обратно. Янник мог очень глубоко защищаться и тут же менять темп атаки. И даже когда Даниил отлично подавал, Янник отвечал ему очень хорошо.

Даниил играл очень смело и смог вернуться в матч, у него также были шансы на победу, и он действительно довёл Янника до предела, но, к сожалению, в конце концов матч сложился в пользу Синнера», — приводит слова Сервара Ubitennis.