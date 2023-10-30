Даниил Медведев получит бонус в $ 600 тыс. за выступление на турнирах ATP-500 в 2023 году

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получит от ATP специальный денежный бонус в размере $ 600 тыс. за наиболее успешное в туре выступление на турнирах категории ATP-500.

ATP в конце сезона подсчитывает очки, заработанные теннисистами только на турнирах категории ATP-500, таких в 2023 году было 13: Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Лондон, Галле, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена и Базель, и распределяет между пятерыми лучшими игроками по этому показателю призовые в размере $ 1,3 млн.

Согласно подсчётам, именно Медведев показал себя на данных соревнованиях наилучшим образом. Всего Даниил получил за них в 2023 году 1690 очков.

Полный рейтинг: