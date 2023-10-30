Даниил Медведев получит бонус в $ 600 тыс. за выступление на турнирах ATP-500 в 2023 году
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получит от ATP специальный денежный бонус в размере $ 600 тыс. за наиболее успешное в туре выступление на турнирах категории ATP-500.
ATP в конце сезона подсчитывает очки, заработанные теннисистами только на турнирах категории ATP-500, таких в 2023 году было 13: Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Лондон, Галле, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена и Базель, и распределяет между пятерыми лучшими игроками по этому показателю призовые в размере $ 1,3 млн.
Согласно подсчётам, именно Медведев показал себя на данных соревнованиях наилучшим образом. Всего Даниил получил за них в 2023 году 1690 очков.
Полный рейтинг:
- Даниил Медведев (Россия) — 1690 очков ($ 600 тыс.);
- Карлос Алькарас (Испания) — 1480 очков ($ 300 тыс.);
- Янник Синнер (Италия) — 1480 очков ($ 200 тыс.);
- Александр Зверев (Германия) — 1175 ($ 125 тыс.);
- Алекс де Минор (Австралия) — 1169 ($ 75 тыс.).
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