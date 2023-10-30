Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где встретится с Алькарасом

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, вышел во второй круг престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. Соперником Сафиуллина был француз Александр Мюллер (83-я ракетка мира). Поединок завершился победой россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч Мюллера и Сафиуллина продолжался 1 час 35 минут. За это время француз выполнил шесть эйсов, допустил две двойных и не сделал ни одной невынужденной ошибки. Российский теннисист два раза подал навылет, сделал две двойных ошибки и ни одной невынужденной.

Во втором круге парижского «Мастерса» Сафиуллин сыграет со второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Турнир в Париже с призовым фондом € 5 779 335 завершится 5 ноября.