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Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где встретится с Алькарасом

Роман Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже, где встретится с Алькарасом
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Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, вышел во второй круг престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. Соперником Сафиуллина был француз Александр Мюллер (83-я ракетка мира). Поединок завершился победой россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 16:50 МСК
Александр Мюллер
83
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Роман Сафиуллин
45
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч Мюллера и Сафиуллина продолжался 1 час 35 минут. За это время француз выполнил шесть эйсов, допустил две двойных и не сделал ни одной невынужденной ошибки. Российский теннисист два раза подал навылет, сделал две двойных ошибки и ни одной невынужденной.

Во втором круге парижского «Мастерса» Сафиуллин сыграет со второй ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Турнир в Париже с призовым фондом € 5 779 335 завершится 5 ноября.

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