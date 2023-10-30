Людмила Самсонова считает, что провела лучший сезон в своей карьере

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о том, как провела сезон-2023.

«Это конец сезона-2023 для меня, пока лучшего сезона в моей карьере… Для меня стало невероятным опытом сыграть здесь, в Чжухае, на моём первом малом Итоговом турнире WTA.

Я впервые в Китае и не ожидала, что получу столько любви и поддержки. Спасибо всем фанатам, которые поддерживали меня от моего приезда и до конца, вы были невероятны. Уже мечтаю стать сильнее в следующем году», — написала Самсонова в своих социальных сетях.

Отметим, что, в отличие от сезона-2022, где Самсонова завоевала три титула, в 2023-м Людмиле не удавалось одержать побед в финалах, однако она пробивалась в решающие раунды таких крупных турниров, как соревнования WTA-1000 в Пекине и Монреале.