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Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей второго игрового дня

Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей второго игрового дня
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В Канкуне (Мексика) набирает обороты завершающий сезон-2023 Итоговый турнир WTA – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня. Отметим, что российские теннисистки не отобрались на данные соревнования.

Теннис. Итоговый турнир WTA. второй игровой день

Одиночный разряд

Группа Четумаль

Ига Свёнтек (Польша, 2) – Маркета Вондроушова (Чехия, 7) – начало в 1:00 мск.
Кори Гауфф (США, 3) – Онс Жабер (Тунис, 6) – начало в 2:30 мск.

Парный разряд

Группа Майя Каан

Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) (2) – Суко Аояма/Эна Сибахара (обе – Япония) (3) – начало в 22:30 мск (30.10).
Дезире Кравчик (США)/Деми Схурс (Нидерланды) (5) – Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия) (8) – начало в 4:00 мск.

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