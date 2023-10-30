Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится во втором круге «Мастерса» в Париже

Определился следующий соперник серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором круге Хачанов сразится с 34-й ракеткой мира сербом Ласло Джере.
В стартовом для себя матче Джере со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира, 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 41 минуту. Джере 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ван Аша четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Призовой фонд турнира в Париже составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является датчанин Хольгер Руне.
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