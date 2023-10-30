Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится во втором круге «Мастерса» в Париже

Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится во втором круге «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Определился следующий соперник серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Во втором круге Хачанов сразится с 34-й ракеткой мира сербом Ласло Джере.

В стартовом для себя матче Джере со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира, 19-летнего представителя Франции Люку Ван Аша. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 41 минуту. Джере 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ван Аша четыре эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Призовой фонд турнира в Париже составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является датчанин Хольгер Руне.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 18:50 МСК
Ласло Джере
34
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		4 4
         
Люка Ван Аш
69
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Материалы по теме
Три россиянина в одной половине сетки. С кем в Париже сыграют Медведев и Рублёв?
Три россиянина в одной половине сетки. С кем в Париже сыграют Медведев и Рублёв?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android