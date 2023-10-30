Новак Джокович стал гостем церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал почётным гостем церемонии вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира, которая проходит в парижском театре Шатле.

Отметим, что в число основных претендентов на «Золотой мяч» входят аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе.

Добавим, что Джокович приехал в Париж ещё несколько дней назад, он готовится вернуться на корт впервые с победы на US Open – 2023 и выступления на групповом этапе Кубка Дэвиса. Новак примет участие в последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс», который стартовал в Берси. Серб пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).