Тейлор Фритц уверенно обыграл Баэса на старте «Мастерса» в Париже

10-я ракетка мира, 26-летний американский теннисист Тейлор Фритц без проблем вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция), действующим чемпионом которого является датчанин Хольгер Руне.

В стартовом матче Фритц (9) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 29-ю ракетку мира, представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Баэса ни одного эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Фритца в Париже станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция).