Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц уверенно обыграл Баэса на старте «Мастерса» в Париже

Тейлор Фритц уверенно обыграл Баэса на старте «Мастерса» в Париже
Комментарии

10-я ракетка мира, 26-летний американский теннисист Тейлор Фритц без проблем вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция), действующим чемпионом которого является датчанин Хольгер Руне.

В стартовом матче Фритц (9) со счётом 6:1, 6:4 обыграл 29-ю ракетку мира, представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 9 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Баэса ни одного эйса, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Фритца в Париже станет победитель матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артюр Фис (Франция).

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Тейлор Фритц
10
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Себастьян Баэс
29
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android