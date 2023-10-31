Монфис: у нас с Элиной пока нет ответа, будем ли мы путешествовать с дочкой в 2024 году

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис признался, что они с супругой, украинкой Элиной Свитолиной пока не решили, будут ли выступать в сезоне-2024. У пары подрастает дочь Скай, которой в октябре исполнился год.

«У нас с Элиной пока нет ответа, будем мы в следующем году путешествовать с дочерью или нет. Это один из главных вопросов для нас прямо сейчас, но ответа пока нет. Я не знаю, как всё обернётся, к каким договорённостям мы придём.

Смешно в этой ситуации, что вы (журналисты) понимаете, на какие жертвы мы с Элиной идём, ещё бы это поняли болельщики. Как бы это сформулировать? Мы не хотим быть эгоистами. А мы оба эгоисты, но это правило №1 для родителей. Так что нам предстоит ответить на множество вопросов», — приводит слова Монфиса Sportskeeda.