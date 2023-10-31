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Свёнтек повесила «баранку» Вондроушовой на старте Итогового турнира WTA

Свёнтек повесила «баранку» Вондроушовой на старте Итогового турнира WTA
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Польская теннисистка Ига Свёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Свёнте сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В одной группе со Свёнтек и Вондроушовой находятся представительница Туниса Онс Жабер и американка Кори Гауфф.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Четумаль
31 октября 2023, вторник. 01:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		0
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Комментарии
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