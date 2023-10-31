Свёнтек повесила «баранку» Вондроушовой на старте Итогового турнира WTA
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Польская теннисистка Ига Свёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову со счётом 7:6 (7:3), 6:0.
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Свёнте сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В одной группе со Свёнтек и Вондроушовой находятся представительница Туниса Онс Жабер и американка Кори Гауфф.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.
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