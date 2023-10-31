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Ига Свёнтек прокомментировала победу на старте Итогового турнира WTA

Ига Свёнтек прокомментировала победу на старте Итогового турнира WTA
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Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (7:6 (7:3), 6:0) на старте Итогового турнира WTA.

«Работаю физически, не сдаюсь и действительно борюсь. Несмотря на то, что в первом сете я проигрывала со счётом 2:5, я рад, что смогла просто бороться… это придаст мне уверенности в том, что я смогу отыграться при любом счёте», — приводит слова Свёнтек The Tennis Letter в социальной сети X (ранее твиттер).

В одной группе со Свёнтек и Вондроушовой находятся представительница Туниса Онс Жабер и американка Кори Гауфф.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

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