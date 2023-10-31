Алькарас — о состоянии здоровья: не скажу, что готов на 100%

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил свои шансы на предстоящем турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

«Я не скажу, что готов на 100%, потому что это будет неправдой. В конце года, после длинного сезона, я думаю, почти у каждого игрока есть какие-то проблемы со здоровьем.

И я не исключение. Я ощущаю небольшую боль, но за несколько недель я смог неплохо восстановиться. Чувствую себя достаточно хорошо, чтобы попытаться добиться здесь отличного результата.

Не знаю, у кого больше шансов завоевать титул ‒ у Джоковича или у меня. Тот же Янник (Синнер), например, играет невероятно. Медведев тоже. Знаете, есть много игроков, которые играют на высочайшем уровне, поэтому думаю, что многие игроки могут выиграть этот турнир», ‒ приводит слова Алькараса на пресс-конференции Tennis Majors.

Во втором круге парижского «Мастерса» испанец сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.