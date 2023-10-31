Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей второго игрового дня

В Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый турнир WTA — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 31 октября.

Теннис. Итоговый чемпионат WTA. Результаты матчей 31 октября

Группа «Четумаль»

Ига Свёнтек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:6, 6:0.

Кори Гауфф (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:0, 6:1.

Парный разряд

Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Суко Аояма (Япония)/Эна Сибахара (Япония) — 6:4, 6:2.

Напомним, Итоговый турнир WTA — 2023 в Канкуне продлится до 5 ноября. Действующей победительницей соревнований является 20-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия. В этом году представительница Франции не смогла пройти квалификацию на Итоговый турнир WTA.