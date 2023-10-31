Чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф объявила о расставании с тренером

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф объявила о расставании с тренером Пере Рибой.

«К сожалению, это было не моё решение, но мы были вынуждены прекратить сотрудничество. Мне было очень комфортно с ним, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Если бы это зависело от меня, я бы с удовольствием оставила его в своей команде. Но случается всякое, жизнь продолжается. Иногда люди считают, что есть какие-то серьёзные причины. Но на самом деле некоторые вещи просто не срабатывают. Вот и всё. Я по-прежнему считаю его отличным тренером. Он внёс неоценимый вклад в усовершенствование моей игры. Я уверена, что он добьётся успеха на следующем этапе карьеры», ‒ приводит слова Гауфф Cancun Press.

Напомним, их сотрудничество началось на турнире в Истбурне в июне этого года.