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Маррей: сейчас мне не очень нравится, как я чувствую себя на корте и как играю

Маррей: сейчас мне не очень нравится, как я чувствую себя на корте и как играю
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Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал об ощущениях после поражения в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Соперником британца в этой встрече был австралийский теннисист Алекс де Минор. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 в пользу австралийца.

«Сейчас мне не очень нравится то, как я чувствую себя на корте и как играю. Последние пять-шесть месяцев были не такими уж и приятными, поэтому мне нужно попытаться вернуть часть былой радости от нахождения на корте. В этом матче было не очень много позитивного для меня. Если я хочу продолжать идти вперёд, мне придётся много работать. Но я хочу дать себе шанс», — сказал Маррей после матча.

Во втором круге турнира Алекс де Минор встретится с победителем матча серба Душана Лайовича (48-я ракетка мира) и француза Бенжамена Бонзи (77-е место в рейтинге ATP).

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