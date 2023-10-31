Светлана Кузнецова — о Мирре Андреевой: она может играть наравне с мировыми звёздами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила перспективы российских теннисисток Мирры Андреевой и Алины Корнеевой.

«Мирра уже доказала, что может играть наравне с мировыми звёздами и показывать хорошие результаты. Следующим уровнем для Мирры будут победы над спортсменками из первой десятки мирового рейтинга. Я очень надеюсь, что у неё это получится. Сейчас она занимает достойные позиции, показывает хорошую игру. Я считаю, что у неё прошел отличный сезон, это наша новая звёздочка. Не зря она так гремит в мировых СМИ и уже показывает очень хорошие результаты», ‒ приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Также Кузнецова высказалась о будущем переходе Алины Корнеевой во взрослый тур.

«Невозможно говорить, кому раньше или кому позже нужно переходить во взрослый тур. Корнеева играет среди юниоров, это для неё, наверное, правильное решение, потому что набираться уверенности в юниорском теннисе тоже очень важно. Я думаю, что со следующего года она уже перейдёт в тур, и будет видно, как она сыграет со взрослыми спортсменами. Переход во взрослый тур будет очень сложным, но мне кажется, что у Алины будет всё в порядке».

Мирре Андреевой 16 лет, она занимает 47-е место в рейтинге WTA. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. В текущем сезоне Андреева также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила Корнеевой.

Алине Корнеевой также 16 лет, она занимает 162-е место в рейтинге. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» в одиночном разряде ‒ Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. 22 октября российская теннисистка стала победительницей юниорского Итогового турнира под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).