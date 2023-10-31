Зверев обыграл Фучовича и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
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В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (52-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Зверев в этой встрече пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фучовича три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде соревнований в Париже Зверев сыграет с победителем противостояния Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США). Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне.
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