Зверев обыграл Фучовича и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

В матче первого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (52-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу немецкого спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Зверев в этой встрече пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фучовича три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соревнований в Париже Зверев сыграет с победителем противостояния Уго Умбер (Франция) — Маркос Гирон (США). Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне.