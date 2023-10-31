Кори Гауфф: чем чаще буду встречаться с Игой Свёнтек на корте, тем лучше будет моя игра

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящей встрече с полькой Игой Свёнтек в матче Итогового турнира WTA.

«Да, мы уже много раз играли с Игой. Сколько общих матчей было у Серены Уильямс и Марии Шараповой? 17? О, боже мой. Конечно, Ига — сложная соперница для любой из нас. Я смогла немного побороться с ней в Цинциннати. В Пекине мне было тяжело. Там у меня была небольшая травма. Ига сильный игрок и определённо одна из лучших теннисисток нашего поколения. Думаю, чем чаще мы будем встречаться на корте, тем лучше будет моя игра. После каждой личной встречи с ней я учусь и становлюсь лучше. Это не зависит от результата. Мне бы очень хотелось одержать победу в предстоящей встрече. При таком темпе, думаю, мы сыграем друг с другом большего всего матчей в нашей карьере», — сказала Гауфф на пресс-конференции.