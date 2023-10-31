Александр Аношин: Синнер превращается в игрока, который меняет теннис

Комментатор Александр Аношин объяснил, чем итальянский теннисист Янник Синнер выделяется на фоне большинства игроков. Аношин считает, что Синнер может стать тем, кто поменяет теннис.

«Теннис замедляется. Все ребята берут больше времени, очень долго готовят удары, темп падает, стараются играть аккуратнее, рациональнее. Синнер теннис ускоряет. Он играет сквозь мяч, он играет близко к корту. Это его очень резко выделяет», — сказал Аношин в эфире на YouTube канале «Больше!»

Напомним, 29 октября итальянец завоевал свой десятый титул ATP, одолев Даниила Медведева. Синнер выиграл четвёртый трофей в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая Янник также обыграл в финале Даниила Медведева.