Тартакова: я совершила ошибку, которая могла стоить Рублёву хороших выступлений

Телеведущая Софья Тартакова в эфире рассказала о своём провале с пошивкой формы для российского теннисиста Андрея Рублёва. По мнению Тартаковой, ошибка могла стоить Рублёву хороших выступлений на турнире.

«Весь этот сезон я пытаюсь шить Андрею форму, курировать данный процесс. Шить форму и вообще одежду – это очень сложно. Оказалось, что шорты должны быть из специального материала, а кармашки должны быть из ещё более специального материала, потому что, когда игроки стирают, они, как известно, подсаживаются. На каком-то турнире в середине сезона Андрею пришёл очередной комплект. И вроде бы всё нормально. И шорты сели, и играет он прилично. В итоге в течение всего первого матча у Андрея просто физически выпадал мячик из кармашка. Андрей полматча провёл, держась за этот самый карман, а потом стал брать мяч и просить болбоя, если не подавал первую, дополнительный мяч для второй подачи. Вы понимаете, что такое для игрока привычка. Я себя до сих пор виню», — сказала Тартакова в эфире на YouTube канале «Больше!»

Напомним, 31 октября в 23:00 мск Рублёв начнёт выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже во втором круге поединком с японцем Йосихито Нисиокой.